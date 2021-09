Portugal com mais oito mortes e 911 novas infeções

Veja também:

Nas últimas 24 horas, o país registou mais 911 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e oito mortes atribuídas à Covid-19, com nova subida nos internamentos.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) revela que estão internadas 569 pessoas com Covid-19, mais 17. Nas unidades de cuidados intensivos, estão 120 doentes, menos um face a sábado.

As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (1), na região Norte (3), na região Centro (1), no Alentejo (2) e nos Açores (1).

A maior parte dos novos casos registou-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (324), seguindo-se o Norte, com 295 novas infeções. Depois segue-se a região Centro (118), Algarve (98) e Alentejo (42).

Os dados divulgados pela DGS mostram também que há mais 82 casos ativos, totalizando 37.819, e que 821 pessoas foram dadas como recuperadas nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 999.904.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.861 pessoas e foram registados 1.055.584 casos de infeção.



As autoridades de saúde têm em vigilância, nas últimas 24 horas, menos 595 contactos, totalizando 37.243.