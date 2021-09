Filhos homenageiam Jorge Sampaio, "um homem bom, um pai extraordinário"

Os filhos do ex-chefe de Estado agradeceram aos portugueses todo o carinho demonstrado nos últimos dias, em particular às mais altas figuras do Estado presentes na cerimónia, e realçaram as manifestações de afeto que receberam, vindas de todo o mundo, "de Portugal a Timor Leste, de Brasil a São Tomé e Príncipe, Guiné Bissau e Moçambique".

"O nosso pai era um homem bom, atento e disponível, para quem as pessoas contavam cima de tudo, não as pessoas em geral, mas cada pessoa com nome e rosto”, destacou.

Coube à filha mais velha o primeiro discurso na cerimónia oficial no claustro do Mosteiro dos Jerónimos, numa intervenção em que quis recordar o pai com a “autenticidade e proximidade” com que falava com os filhos.

André e Vera Sampaio lembraram a forma como o pai lhes ensinou a ser "livres mas responsáveis" e a olhar mais para os outros do que para si mesmos. Revelaram que, por força das responsabilidades, Jorge Sampaio nem sempre podia dedicar tempo à família, e por isso valorizava "não a quantidade mas a qualidade" dos momentos passados em conjunto. E garantiram: na sua pessoa não havia discordância entre o político e o pai.

Cerca de dez minutos antes do arranque da cerimónia - que começou antes da hora prevista, as 11:00 - o momento mais solene aconteceu com a chegada da urna ao centro do claustro do Mosteiro dos Jerónimos, com todos os convidados em pé e em silêncio.

Em seguida, foram colocadas as insígnias e interpretado o hino nacional, pela Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos, com guarda de honra em torno da urna por cadetes das Forças Armadas durante toda a cerimónia.

Foram então transmitidos nos ecrãs colocados no claustro um excerto do discurso da tomada de posse de Jorge Sampaio como Presidente da República, no parlamento, em 9 de março de 1996, a sua intervenção na CNN sobre Timor-Leste, em dezembro do mesmo ano, e mensagens dos antigos primeiro-ministro e Presidente da República timorenses, Mari Alkatiri e José Ramos Horta.