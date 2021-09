António Guterres: "Jorge Sampaio, sempre"

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse este sábado "Jorge Sampaio, sempre", considerando que o antigo Presidente da República ficará sempre na memória dos portugueses pelo "estadista que foi".

"Jorge Sampaio disse uma vez: 25 de Abril, sempre. Eu hoje quero dizer: Jorge Sampaio, sempre".

Foi assim que António Guterres lembrou Jorge Sampaio, à saída do velório do antigo Presidente da República, que decorre este sábado, no antigo picadeiro real em Lisboa.

"Sempre na memória dos portugueses o estadista que foi, sempre na memória dos amigos, eterna saudade, e até nas Nações Unidas onde deixou uma marca indelével", declarou.

"Para todos nós, Jorge Sampaio, sempre", enfatizou na sua declaração aos jornalistas.

Em 1977, foi Jorge Sampaio, à época no movimento Intervenção Socialista, a lançar para a mesa de uma reunião preparatória do desfile comemorativo da Revolução dos Cravos o "slogan´ que ficaria para a História: "25 de Abril, sempre".

Jorge Sampaio, antigo secretário-geral do PS e Presidente da República, morreu na sexta-feira, aos 81 anos, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras, onde estava internado desde 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias.