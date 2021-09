Queda de muro em Guimarães deixa uma pessoa soterrada

Uma pessoa estará soterrada em Lordelo, no concelho de Guimarães, na sequência da queda de um muro, confirmou à Renascença fonte dos Bombeiros de Vila das Aves.

No local encontram-se nove operacionais, apoiados por quarto viaturas, uma viatura médica de emergência e reanimação e a GNR local.

O acidente ocorreu na Rua de S. Pedro e o alerta foi dado pelas 9h40.

Até ao momento, não são conhecidas as causas do acidente. No local prosseguem as operações de resgate.