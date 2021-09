PSP e GNR juntas à porta do primeiro-ministro para contestar subsídio de risco

As associações representativas da PSP e da GNR vão juntar-se na próxima terça-feira, dia 14, num em frente à residência oficial do primeiro-ministro para contestar a atualização do subsídio de risco.

Esta quinta-feira, o Presidente da República promulgou o diploma do Governo que fixa o subsídio de risco nos 100 euros em vez dos 400 reclamados pela Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP) e pela Associação dos Profissionais da Guarda (APG).

“No dia 14 de setembro iremos fazer uma iniciativa juntamente com a APG”, diz à Renascença o presidente da ASPP, Paulo Santos.

Antecipando a discussão do Orçamento do Estado para 2022, o dirigente do maior sindicato da PSP promete apresentar aos partidos com assento parlamentar “os argumentos necessários para que possam pressionar o Governo e condicionar o valor que está plasmado nesta norma legal e que não corresponde nada às nossas expectativas”.