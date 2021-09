Pandemia em Portugal "com tendência decrescente"

O número de novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 231 casos, com tendência decrescente a nível nacional, refere o relatório.

Portugal regista também uma “tendência decrescente na pressão sobre os serviços de saúde e na mortalidade por Covid-19, sublinha o INSA no documento divulgado esta sexta-feira.

A atividade pandémica está numa fase de “moderada intensidade, com tendência decrescente a nível nacional”, indica o Relatório linhas vermelhas do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

Apenas no Algarve se observa uma incidência superior ao limiar de 480 casos em 14 dias por 100 mil habitantes (521).

O número de casos entre as pessoas com mais de 65 anos foi de 109 por 100 mil habitantes, “com tendência decrescente a nível nacional”.

O índice de transmissibilidade R(t) mantém um valor inferior a 1, “indicando uma tendência decrescente da incidência de infeções por SARS-CoV-2 a nível nacional (0,87) e em todas as regiões”.

O número de doentes com Covid-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no continente revelou uma “tendência estável a decrescente, correspondendo a 50% (na semana anterior foi de 55%) do valor crítico definido de 255 camas ocupadas”.

A nível nacional, a proporção de testes positivos foi de 3,1%, sendo que na semana anterior tinha sido de 4%, encontrando-se baixo do limiar definido de 4%.

“Observou-se uma diminuição do número de testes para deteção de SARS-CoV-2 realizados nos últimos sete dias”, de acordo com o Instituto Ricardo Jorge.

A variante Delta, originalmente associada à Índia, é a dominante em todas as regiões do país, “com uma frequência relativa de 100% dos casos avaliados na semana 34/2021 (23 a 29 de agosto) em Portugal”.

Os dados do boletim epidemiológico desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) mostram um Portugal mais próximo da zona amarela da matriz de risco desenhada pelo Governo.

A taxa de incidência nacional desce de 259,6 para 240,7 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes e, no continente, cai de 267,4 para 247,9 casos.

Em termos de novos casos de Covid-19, Portugal regista nesta sexta-feira mais 1.323 e mais sete mortes associadas à doença, revela a Direção-Geral da Saúde (DGS).



Desceu de seis para dois o número de concelhos com risco extremamente elevado de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira.



Montalegre é o município do país com maior incidência cumulativa a 14 dias, com 1.036 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes.