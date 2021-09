Mapa Covid-19. Montalegre e Albufeira são os únicos concelhos com risco extremamente elevado

Desceu de seis para dois o número de concelhos com risco extremamente elevado de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira.



Montalegre é o município do país com maior incidência cumulativa a 14 dias, com 1.036 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes.

O outro concelho do país em risco extremamente elevado (com mais de 960 casos por 100 mil habitantes) é Albufeira, com um total de 997 casos nas últimas semanas.

Descem de 27 para 15 os concelhos com risco muito elevado, que têm entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Os municípios com risco muito elevado são: Amares (619), Beja (591), Boticas (568), Fafe (607), Fronteira (784), Lagos (823), Loulé (547), Moura (610), Mourão (575), Penedono (739), Portimão (701), Ribeira de Pena (668)Vila do Bispo (641), Vila Pouca de Aguiar (514) e Vila Verde (545).

Os dados do boletim epidemiológico desta sexta-feira mostram um Portugal mais próximo da zona amarela da matriz de risco desenhada pelo Governo.

A taxa de incidência nacional desce de 259,6 para 240,7 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes e, no continente, cai de 267,4 para 247,9 casos.

O índice de transmissibilidade (Rt) segue a mesma tendência e desce para 0,87 – no boletim anterior era de 0,92 ao nível nacional e de 0,93 no continente.



Os dados revelam ainda uma nova descida no número de pessoas hospitalizadas: menos 28 em enfermaria (agora num total de 569) e menos nove nos cuidados intensivos (agora com 118). É o quarto dia consecutivo de descida nos internamentos.

Comparando com a semana passada (dia 3 de setembro), registam-se menos 112 pessoas internadas.

Matriz de risco