João Soares destaca a coragem e a audácia de Jorge Sampaio

“Recebi com imensa tristeza a notícia, não totalmente inesperada, porque a situação de saúde era muito complicada nos últimos tempos, da morte do Dr. Jorge Sampaio e deixo aqui o testemunho comovido de respeito pela sua memória”, diz à Renascença .

O socialista que foi o número dois da Câmara de Lisboa quando Sampaio liderou a autarquia, afirma ter tido a felicidade de “ao longo da vida” ter tido a oportunidade de “viver momentos ao seu lado”, destacando os tempos em que “a esquerda conquistou, unida pela primeira vez, a Câmara de Lisboa à direita com ele como principal protagonista”.

“Fui o número dois nessa solução do lado do partido socialista e tive também grandes camaradas comunistas e de outras forças políticas de esquerda e deixo aqui também esse testemunho do que foi a coragem e a audácia de Jorge Sampaio quando protagonizou esse combate que foi absolutamente pioneiro na nossa vida política depois do 25 de abril”, recorda João Soares.

Jorge Sampaio morreu esta sexta-feira.

O ex-presidente da República tinha 81 anos e estava internado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide na sequência de dificuldades respiratórias.