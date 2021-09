Investigação aos dois suspeitos jihadistas esteve parada três meses

A investigação aos dois iraquianos, os irmãos Yasser e Ammar, detidos em Portugal por suspeitas de pertencerem ao Daesh esteve paralisada durante cerca de três meses.

De acordo com o Diário de Notícias, o Juiz Ivo Rosa não autorizou o pedido de renovação de escutas telefónicas feitas pela Polícia Judiciária por considerar que até fevereiro de 2018 não existia qualquer pista ou conversa com interesse para a investigação.

O Tribunal de Relação de Lisboa (TRL) acabou por revogar o despacho do magistrado, concordando com protesto do Ministério Público que tinha recorrido da decisão.

A investigação acabou por ficar parada cerca de três meses, numa altura em que já tinham sido detetados contactos entre os suspeitos e outros iraquianos na Alemanha e de um dos irmãos ameaçar fazer-se explodir no Centro de Refugiados onde estava acolhido.

Segundo o acórdão do TRL, citado pelo DN, o inquérito da judiciária teve início no dia 26 de setembro de 2017 tendo as escutas sido autorizadas inicialmente por Ivo Rosa até fevereiro de 2018.

Aos pedirem a renovação das interceções, com base nas provas até então recolhidas, os procuradores do Departamento Central de Investigação Criminal (DCIAP), titulares do inquérito, foram surpreendidos pelo indeferimento de Ivo Rosa.

O magistrado terá entendido que das interceções efetuadas até essa altura não resultaram “sessões com interesse para a prova ou para a investigação”.