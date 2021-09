Greve de maquinistas do Metro do Porto a 24 e 28 de setembro

O Sindicato dos Maquinistas (SMAQ) anunciou esta sexta-feira que, na sequência da greve realizada em julho e da "falta de acordo" face às reivindicações feitas, convocou para 24 e 28 de setembro uma greve dos maquinistas do Metro do Porto.

Em declarações à agência Lusa, António Domingues, presidente do SMAQ, afirmou que a paralisação se realizará na sequência de "algumas greves anteriores", como a ocorrida em julho, em que o sindicato tem "reivindicado determinadas situações junto da Via Porto, Lda e não tem conseguido chegar a acordo".

"É um processo negocial que já decorre desde dezembro do ano passado na Via Porto. Ontem [quinta-feira] tivemos uma reunião que foi improdutiva e está muito longe das nossas reivindicações", afirmou.

Em causa estão questões de âmbito salarial, nomeadamente, atualização de salários, bem como de condições de trabalho, ao nível das escalas e serviços, adiantou António Domingues.

A greve convocada pelo SMAQ em julho criou perturbações no funcionamento da Metro do Porto, tendo a empresa ficado sem "assegurar os serviços mínimos" no dia 29 de julho e a encerrar a circulação mais cedo no dia 30 de julho.

A Lusa contactou a Metro do Porto, que preferiu não comentar para já a convocatória da greve.