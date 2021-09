Domingos Abrantes. "Jorge Sampaio foi meu advogado quando estive preso e devo-lhe essa gratidão"

Veja também:



O histórico comunista Domingos Abrantes recorda Jorge Sampaio como "um resistente", lembrando que o ex-chefe de Estado foi seu advogado quando esteve preso nos tempos de ditadura, e expressou a sua gratidão.

Em declarações à Lusa, o membro do Conselho de Estado Domingos Abrantes lamentou a morte de Jorge Sampaio nesta sexta-feira, aos 81 anos, e dirigiu à família os seus sentimentos e pêsames.

O comunista recordou Sampaio como "um resistente, como um lutador empenhado pela luta, pela liberdade e pela democracia", destacando o papel que este teve como seu advogado quando esteve preso em Peniche.

"Primeiro, o que Jorge Sampaio foi: foi meu advogado quando eu estive preso e devo-lhe essa gratidão", vincou.

Domingos Abrantes realçou que, no período do Estado Novo, o trabalho dos advogados nos tribunais plenários "não era um trabalho fácil", uma vez que "à partida os presos estavam condenados", mas Sampaio "sempre o desempenhou com muita coragem, com muita determinação".