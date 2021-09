​Covid. 90 mil utentes falharam chamada para a segunda dose

“Atualmente, existindo um ritmo de vacinação mais reduzido (uma vez que a maioria da população já se encontra vacinada) e disponibilidade de vacinas, as segundas doses podem ocorrer num centro de vacinação diferente do local onde foi administrada a primeira dose”, indica a “task force”.

Relatório das ​linhas vermelhas do Instituto Ricar(...)

Os horários da modalidade “Casa Aberta” encontram-se disponíveis no site da Direção-Geral da Saúde criado para o efeito.

A atividade pandémica está numa fase de “moderada intensidade, com tendência decrescente a nível nacional”, indica o relatório linhas vermelhas do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).



Os dados do boletim epidemiológico desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) mostram um Portugal mais próximo da zona amarela da matriz de risco desenhada pelo Governo.

A taxa de incidência nacional desce de 259,6 para 240,7 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes e, no continente, cai de 267,4 para 247,9 casos.

Em termos de novos casos de Covid-19, Portugal regista nesta sexta-feira mais 1.323 e mais sete mortes associadas à doença, revela a Direção-Geral da Saúde (DGS).



Desceu de seis para dois o número de concelhos com risco extremamente elevado de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira.



Montalegre é o município do país com maior incidência cumulativa a 14 dias, com 1.036 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes.