Covid-19. Madeira com 16 novos casos e 169 situações ativas

As autoridades da Madeira sinalizaram 17 novos casos de Covid-19 e 22 doentes recuperados nas últimas 24 horas, estando identificadas 169 situações ativas, e três pessoas encontram-se hospitalizados, informou a Direção Regional de Saúde.

No boletim sobre a situação epidemiológica na Madeira é referido que esta sexta-feira “há a reportar 17 novos casos de infeção por SARS-CoV-2, pelo que a região passa a contabilizar 11.478 casos confirmados de Covid-19” desde o início da pandemia.

No mesmo documento, a DRS revela que, destes novos casos, 11 são de transmissão local e os restantes seis importados do Reino Unido (três), Países Baixos (dois) e um da região de Lisboa e Vale do Tejo.

Quanto às 169 situações ativas diagnosticadas, a autoridade de saúde regional indica que 37 são casos importados e 132 de transmissão local.

Estes doentes encontram-se a cumprir isolamento, estando três internados nas unidades polivalentes do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Ainda segundo a DRS, 46 pessoas estão em confinamento numa unidade hoteleira e as restantes permanecem em alojamento próprio.

A DRS refere que estão a ser apreciadas 59 situações relacionadas com “viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem” da região.

Estão em “vigilância ativa de contactos de casos positivos” 233 pessoas nos vários concelhos das ilhas da Madeira e Porto Santo e, através da aplicação ‘MadeiraSafe’ estão a ser monitorizados 41.761 viajantes, acrescenta a DRS.

Na nota é também referido que a região regista esta sexta-feira “mais 22 casos recuperados”, totalizando 11.234 doentes curados depois de terem sido infetados pelo novo coronavírus desde março de 2020.

Desde 1 de agosto que a região não reporta qualquer óbito associado a esta doença, totalizando 75 o número de mortes no arquipélago devido à Covid-19 desde o início da pandemia.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Esta sexta-feira, a DGS anunciou que a Madeira registou 25 novos casos, somando 11.947 infeções e 72 mortes atribuídas à Covid-19 desde março de 2020.