Aveiro. Septuagenário ferido em acidente com embarcação de recreio

Um homem de 73 anos ficou ferido com gravidade esta quinta-feira na sequência de um acidente com um barco recreio, que embateu num dique de retenção da ria de Aveiro, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN explica que a colisão ocorreu perto do porto de abrigo da freguesia aveirense de São Jacinto.

“No local do acidente, constatou-se que a vítima apresentava um ferimento grave na cabeça, tendo a mesma sido estabilizada pela equipa médica do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] e posteriormente transportada pela embarcação Salva-vidas de Aveiro até ao Forte da Barra, onde aguardava uma ambulância dos Bombeiros Novos de Aveiro que transportaram a vítima para uma unidade hospitalar”, adianta.

De acordo com as autoridades, a embarcação foi rebocada pelo barco da Estação Salva-vidas de Aveiro até à marina junto do Forte da Barra, por questões de segurança.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 17h10, acrescenta a AMN.