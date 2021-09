Jovem de 17 anos detido por atropelamento e fuga em Bragança

Um jovem de 17 anos foi detido por suspeita de ser o autor do atropelamento com fuga que feriu, na manhã desta quinta-feira, um homem de 44 anos numa passadeira, em Bragança, avança a PSP.

A Polícia localizou primeiro a viatura alegadamente envolvida no acidente e deteve depois o suposto condutor, "um estudante de 17 anos", que tem carta de condução, mas não para a categoria do veículo envolvido no acidente.

Segundo o Comando Distrital de Bragança da PSP, o suspeito foi constituído arguido.

O alerta para o acidente foi dado pouco depois das 9h00 e ao local acorreram os bombeiros de Bragança que se depararam com a vítima, de 44 anos, consciente e com vários ferimentos devido ao atropelamento que terá ocorrido numa passadeira junto da catedral de Bragança.

De acordo com informação dos bombeiros, "o condutor que atropelou a vítima abandonou o local" e terá atingido a vítima quanto esta estaria a atravessar a rua na passadeira.

A vítima foi, ainda segundo os bombeiros, "projetada para o passeio com violência" e inicialmente auxiliada "por outras pessoas que passavam no local e que deram o alerta para o 112".

O homem foi assistido pelos bombeiros de Bragança e pela Viatura Média de Emergência e Reanimação (VMER) que o estabilizaram e transportaram para o hospital de Bragança.

No socorro e registo da ocorrência estiveram envolvidos cinco veículos e nome operacionais.