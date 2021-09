Internamentos descem, em dia com 10 mortes e 1.408 novos casos de Covid-19

Veja também:

Portugal regista, nesta quinta-feira, mais 1.408 casos de Covid-19 e 10 óbitos associados à doença provocada pelo novo coronavírus, indica o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS).

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) volta a ser a que mais infeções e mais mortes regista: mais 500 casos e três mortes nas últimas 24 horas.

O Norte regista mais 442 infeções e mais um óbito, a região Centro 214 novos casos e quatro mortes e o Algarve 133 casos e uma morte. As restantes regiões não registam óbitos associados à Covid-19 desde quarta-feira.

No que toca às idades mais afetadas pelo SARS-CoV-2, a faixa dos 80 ou mais anos continua a ser a que regista mais mortes (seis), seguida da 70-79 anos, com duas mortes e a dos 60 aos 69 anos (uma morte). A faixa etária dos 50 aos 59 também registou um óbito nas últimas 24 horas.

Olhando para o número de infeções, a faixa etária mais afetada é a dos 20-29 anos, com 261 casos novos. A que regista menos novos doentes é a dos 80+, com mais 46 infeções.

Nesta quinta-feira, o número de casos ativos voltou a registar uma descida – são menos 425, num total de 39.240 – e nas últimas 24 horas recuperaram da doença 1.823 pessoas.

Menor número de internados desde 4 de julho

Os hospitais têm, nesta quinta-feira, menos doentes internados: menos 24 em enfermaria e menos oito nos cuidados intensivos, onde neste momento estão 127 pessoas internadas.



Desde o dia 4 de julho que não havia tão poucos internados. Eram, nesse dia, 567 quando hoje são 597. Nos cuidados intensivos estavam 128 doentes.



Na comparação semanal, há agora menos 13 pessoas nos cuidados intensivos do que no dia 2 de setembro. Ao comparar com o mesmo dia do mês passado (9 de agosto), verifica-se menos 260 internados.





Evolução do número de Internados por Covid-19