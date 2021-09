Governo diz que DGS vai detalhar recomendações sobre uso de máscara na rua

Mariana Vieira da Silva considera que "viveremos com medidas obrigatórias e recomendações da DGS relativamente a algumas matérias".

O Governo vai convocar uma reunião com especialistas, no Infarmed, para decidir um novo levantamento de restrições. O encontro deverá acontecer dentro de três semanas, quando Portugal atingir a meta de 85% da população com a vacinação completa contra a Covid-19.

"Deixando de ser obrigatória a utilização de máscara na rua, quando não era possível manter a distância, são recomendações da DGS em que situações é que a utilização da máscara deve continuar. Cabe a DGS agora detalhar essas circunstâncias”, disse Mariana Vieira da Silva, esta quinta-feira, no final do Conselho de Ministros.

A obrigatoriedade de uso de máscara na rua vai acabar no próximo domingo, dia 12. A ministra da Presidência explica que cabe agora à Direção-Geral da Saúde (DGS) fazer recomendações sobre as circunstâncias em que a máscara deve continuar a ser utilizada.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas defendeu quarta-feira, no Parlamento, que a máscara deve continuar a ser usada no recreio das escolas e em eventos no exterior.

Questionada se o Governo vai esclarecer a situação nas escolas neste regresso às aulas, Mariana Vieira da Silva explica que a DGS e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares vão responder às questões que forem sendo suscitadas.

“Existe uma estrutura de acompanhamento entre a DGS e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares para responder às questões que se coloquem por parte das escolas quer elas sejam mais específicas e locais ou nacionais. É nesse âmbito que as respostas as questões que existam serão dadas e são esses os ministérios que darão as respostas, Saúde e Educação”, explica a governante.



Em relação ao debate sobre a necessidade de uma terceira dose da vacina para a Covid-19, a ministra diz que também vai se analisada na reunião do Infarmed.

"A DGS já tomou decisão sobre um grupo de pessoas com um conjunto de doenças que as torna mais vulneráveis. Esse é um debate eminentemente técnico que existe também agora na Europa. Esse é um dos temas que está em discussão e será também um dos temas da reunião que se realizará”, disse Mariana Vieira da Silva.

Portugal regista, nesta quinta-feira, mais 1.408 casos de Covid-19 e 10 óbitos associados à doença provocada pelo novo coronavírus, indica o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS).

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) volta a ser a que mais infeções e mais mortes regista: mais 500 casos e três mortes nas últimas 24 horas.