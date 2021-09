Formação de médicos de família. "Não retiro nada do que disse", garante Manuel Heitor

O ministro da Ciência e do Ensino Superior alega ter sido mal interpretado numa entrevista concedida ao Diário de Notícias, onde aludiu a um cenário de facilitação da formação dos médicos de família.

Esta quinta-feira, à margem da inauguração do Centro de Simulação Médica do Hospital da Luz, em Lisboa, Manuel Heitor diz que as suas declarações foram deturpadas e que nada tem a corrigir.

“Não retiro nada do que disse e não reagi, porque alteraram as minhas palavras”, assegura o ministro.

Clarificando o que quis dizer na entrevista ao DN, Manuel Heitor refere que “é preciso alargar a formação de médicos de Portugal para o mundo mas, também, valorizar todas as áreas”.