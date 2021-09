Covid-19. Madeira vai recomendar uso da máscara ao ar livre

Veja também:

O presidente do Governo da Madeira considera “incompreensível” a eventual alteração da legislação nacional sobre obrigatoriedade do uso da máscara para prevenir a Covid-19, anunciando uma recomendação regional para que a medida se mantenha no arquipélago.

Miguel Albuquerque falava à margem da inauguração de um empreendimento imobiliário no Funchal que representou um investimento na ordem dos 26 milhões de euros.

O chefe do executivo regional de coligação PSD/CDS salientou que depois de serem “auscultadas” as autoridades de saúde da Madeira, o executivo madeirense decidiu “adotar uma recomendação regional de manutenção do uso da máscara no exterior em qualquer circunstância no sentido de preservar e prevenir a propagação do Covid-19”.

O governante madeirense argumentou que esta decisão acontece porque a lei sobre esta matéria “vai ser alterada na Assembleia da República” e a região não tem competência para legislar em matéria de Direitos, Liberdades e Garantias.

“Nós dissemos que íamos manter todas as medidas até alcançarmos os 85% da vacinação completa da população e mesmo os 85% não é uma garantia que não existam surtos”, sublinhou o responsável, exemplificando com a situação se está a registar em Israel, que tem identificado “10 mil casos por dia”.

Miguel Albuquerque defendeu que “as pessoas devem continuar a usar a máscara na rua, porque o uso de máscara vem prevenir a propagação sobretudo destas variantes” do novo coronavirus.

“Não podemos e não percebemos porque vai ser alterada a legislação nacional. Também ninguém percebe porque é que isso vai acontecer, e, independentemente disso, nós queremos é que as pessoas continuem a usar as máscaras”, reforçou.