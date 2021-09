Covid-19. Centro de Vacinação de Espinho encerra no dia 26 de setembro

O Centro de Vacinação de Espinho vai encerrar no dia 26 de setembro, revelou esta quinta-feira o Serviço Municipal de Proteção Civil, adiantando que futuras inoculações realizar-se-ão nos centros de saúde desse concelho do distrito de Aveiro.

O dispositivo instalado na antiga escola da Seara para administrar as vacinas contra a Covid-19 terminará a sua atividade às 14h00 do referido domingo, de acordo com o horário que já em meados de agosto passou a ser mais reduzido devido à elevada percentagem de vacinação já concluída nesse território.

"O dia 26 será o último de funcionamento do Centro de Vacinação de Espinho. Essa data segue as recomendações nacionais da tutela, que são no sentido de que, a 27 de setembro, já as vacinas sejam administradas nos centros de saúde de cada concelho e em alguns pontos selecionados da rede de centros de vacinação, que não encerrará toda ao mesmo tempo", adianta Pedro Louro à Lusa, enquanto coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil e comandante dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho.

Entretanto, até às 14h00 do dia 26 - data que coincide com a das eleições autárquicas em todo o território nacional - o dispositivo "continuará a funcionar em regime de porta aberta", embora sob a recomendação de que os interessados garantam previamente uma senha online para o respetivo atendimento.

"O facto de chegarem sem senha não tem sido impeditivo de que recebam a vacina, mas é sempre mais seguro que assegurem a sua vez na internet antes de se deslocarem ao local", defende Pedro Louro.

O mesmo responsável realça que a data de encerramento do Cento de Vacinação de Espinho marcará o fim de um trabalho coletivo que, envolvendo diversas entidades da Proteção Civil, o agrupamento local de centros de saúde e meios da própria autarquia, se concluirá com "um balanço muito positivo".

"O processo em Espinho esteve sempre mais avançado, inclusivamente com taxas de vacinação acima da média nacional, e a grande vantagem do dispositivo foi permitir que a população local pudesse ser vacinada no seu próprio concelho, sem necessidade de se deslocar aos municípios limítrofes", declara.