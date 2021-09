PSP apresenta queixa contra juiz negacionista Rui Fonseca e Castro

A Polícia de Segurança Pública (PSP) vai apresentar uma queixa contra o juiz negacionista Rui Fonseca e Castro, após um incidente com agentes registado na terça-feira, e multar as pessoas que não cumpriram as regras sanitárias durante uma manifestação de apoio ao magistrado.

"Devido aos comportamentos do Sr. Juiz Rui Fonseca e Castro (amplamente difundidos pelos Órgãos de Comunicação Social), aquando da sua interação com os Polícias que ali se encontravam de serviço, a cumprir a sua missão, a PSP participará, ainda hoje, às entidades judiciárias competentes os factos ocorridos", avança a direção nacional da PSP, em comunicado.



A PSP considera que os "comportamentos verificados tiveram o aparente objetivo de provocar os Polícias em serviço, que, no entanto, mantiveram uma postura profissional, calma e serena, própria de quem está ciente da sua missão, o que se salienta e enaltece".

A direção nacional refere que o Rui Fonseca e Castro se encontra suspenso de funções por decisão do Conselho Superior de Magistratura e como tal temporariamente privado das suas competências enquanto magistrado judicial.