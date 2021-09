PAN propõe alargamento da licença por luto parental

O PAN propõe o alargamento da licença de luto parental de cinco para 20 dias. O partido associa-se assim à petição lançada pela associação Acreditar e leva o assunto ao Parlamento através de um projeto lei que também pretende alargar o luto por perda gestacional e por morte do cônjuge.



“Esta petição é da mais elementar justiça social. Vamos propor o alargamento para 20 dias, tal e qual está pedido na petição. Vamos também incluir o luto gestacional, que também tem de ser reconhecido pela sociedade. E vamos também propor o alargamento do luto no caso de perda de cônjuge dos cinco para os 15 dias, seja casado ou em união de facto”, disse à Renascença a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real.

O projeto de lei do PAN é entregue esta quarta-feira no Parlamento e Inês Sousa Real deixa já o repto aos outros partidos.

“Acho que a sociedade certamente nos acompanhará e deixo o repto a todos as forças políticas da Assembleia da República para que acompanhem esta petição e a iniciativa do PAN porque se há matérias em que tem de haver dignidade e respeito esta é, sem dúvida, uma delas”, diz a líder do PAN.