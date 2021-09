Mortes nos Comandos.Tribunal já comunicou alterações de factos

O tribunal que julga o processo da morte de recrutas dos Comandos comunicou na terça-feira aos intervenientes alterações aos factos da acusação, incluindo sobre a temperatura do ar e a interrupção da "prova zero" em Alcochete.

Segundo despacho do coletivo de juízes a que a agência Lusa teve acesso, e em conformidade com o decidido na última audiência de julgamento, o tribunal comunicou, através do sistema informático CITIUS, aos advogados e aos assistentes a alteração de "factos relevantes para a boa decisão da causa".

A leitura do acórdão do julgamento do caso dos Comandos, relativo à morte dos recrutas Dylan da Silva e Hugo Abreu em setembro de 2016, foi adiada na segunda-feira devido a problemas técnicos de gravação no Tribunal de Monsanto, em Lisboa, tendo antes os juízes informado os advogados e assistentes que pretendiam comunicar a alteração de factos da acusação, questionando os intervenientes se o podiam fazer via CITIUS, o que foi aceite sem objeções.

Notificados os intervenientes sobre a alteração dos factos da acusação, o tribunal pede, no mesmo despacho, que aqueles se pronunciem no prazo de 10 dias, nomeadamente se pretendem requerer produção de prova, ou seja novas diligências processuais.

Alexandre Lafayette, advogado de defesa do tenente-coronel Mário Maia, diretor da prova dos Comandos, e do sargento instrutor Ricardo Rodrigues, avançou à Lusa que não vai pedir novas diligências de prova porque entende que as alterações aos factos apontadas pelo tribunal "são favoráveis" aos seus constituintes, designadamente quanto à intervenção do tenente-coronel Mário Maia para que fosse interrompida a prova.

A Lusa tentou obter um comentário do advogado Ricardo Sá Fernandes, que representa a família dos recrutas Dylan Silva e Hugo Abreu, mas até ao momento tal não foi possível.

Da alteração e acerto de factos consta do despacho do tribunal que "às 15:00 horas do dia 04 de setembro, as temperaturas média, máxima e mínima registadas na estação meteorológica de Pegões, eram respetivamente de 40.2ºC, 40.9ºC e 39.1ºC e na estação meteorológica de Coruche de 38.3ºC, 39.6ºC e 37.5ºC".