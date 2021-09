​Funcionária do SEF arguida no caso dos irmãos suspeitos de terrorismo

A conduta da mulher "praticada fora e distante de qualquer instalação do SEF, não se enquadra nos procedimentos regulamentares daquela entidade pública”, refere um documento da investigação, citado pelo “Expresso”.

O encontro entre o suspeito de terrorismo e a funcionária do SEF aconteceu a 5 de março deste ano, dias depois de o ARP de Ameen ter expirado.

Ammar Ameen assinou os documentos e a funcionária do SEF terá dado andamento ao processo de autorização de residência.

A mulher encontrou-se com um dos irmãos, num jardim de Lisboa, para entregar documentos relacionados com a Autorização de Residência Provisória (ARP).

Uma funcionária dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi constituída arguido no caso dos dois irmãos iraquianos detidos por, alegadamente, integrarem o grupo terrorista Estado Islâmico, avança a edição online do jornal “Expresso” .

Nas buscas que resultaram da detenção dos dois irmãos iraquianos, foi encontrado um registo de renovação da ARP com a assinatura da funcionária do SEF.



O encontro no Jardim Constantino foi facilitado pela namorada de Ammar Ameen, com ligação a organizações de ajuda humanitária e de apoio a migrantes, que não é arguida no caso.

Os dois irmãos foram detidos a 1 de setembro pela Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária (PJ), que colaborou com o Ministério Público (DCIAP) na investigação. Foi o culminar de pelo menos três anos em que os iraquianos estavam a ser seguidos e investigados pelas autoridades nacionais.

No tempo em que estão no nosso país arranjaram trabalho e integraram-se. Há suspeitas, contudo, de que pelo menos um deles pudesse estar envolvido no planeamento de ataques em países europeus. Portugal não seria um alvo.

Os suspeitos ficaram a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, mas a defesa vai recorrer da medida de coação.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, estiveram com os dois irmãos, em duas circunstâncias distintas.

Marcelo Rebelo de Sousa já afastou a possibilidade de uma falha de segurança no encontro realizado em 2018.