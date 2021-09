Entrevista a João Bragança. ​“Cinco dias de luto parental não é nada”

As pessoas não faziam ideia, mas quem legisla deve pensar estas questões. Os políticos existem para nos governarem e provavelmente já deviam ter pensado no assunto.

Nunca ninguém pensou nisto. De facto, eu acho que por aquilo que nós temos falado com as pessoas, e eu tenho mandado a petição para várias pessoas; e grande parte das pessoas disse: eu não fazia ideia que era tão pouco. Eu estou indignado ou indignada por isto. Eu não fazia a mais leve ideia que era tão pouco. Eu acho que só sabe que um pai tem cinco dias de luto quando morre um filho quando nos morre um filho.

O presidente da Acreditar pretende, até final de setembro, atingir as 100 mil assinaturas, “um número redondo que dava um sinal muito claro do apoio da sociedade” a esta petição .

João Bragança recorda que os cinco dias de luto parental, previstos na lei, “não serviram para nada” perante um episódio tão traumático e violento do ponto de vista emocional. Regressar ao trabalho foi um “automatismo”.

A associação Acreditar lançou uma petição para alargar de cinco para 20 dias a licença pela perda de um filho. João Bragança, presidente da Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, relata à Renascença a sua experiência dolorosa vivida há 20 anos.

Partido entrega projeto de lei no Parlamento que a(...)

A petição vai ficar até ao mês de setembro. Nós temos um objetivo principal, que é ter tantos assinantes possíveis que nos dê força à petição. Por outro lado, também queremos que se faça uma discussão na sociedade sobre o luto dos pais, sobre o sofrimento, sobre o que é que podemos dar a estes pais que passam por esta experiência. Nós não temos nenhum objetivo definido, mas parece-nos que não sendo excessivamente ambiciosos termos 100 mil assinantes seria um número redondo muito simpática e dava um sinal muito claro do apoio da sociedade.

Nós fizemos um estudo comparativo do que se passa na Europa. A Dinamarca contempla a hipótese de 26 semanas, ou seja, seis meses. Mas o caso que nos pareceu que era mais equilibrado era o caso da Irlanda, que contempla 20 dias úteis.

Disse que o luto não se faz em cinco dias, em 20 dias, provavelmente tão pouco em 20 anos. É a experiência de alguém que já passou por um momento particularmente doloroso na sua vida.

Eu passei pela morte de uma filha há 20 anos. Há 20 anos que ela morreu, e no outro dia perguntaram-me porquê os cinco dias, o que é que sentiu? E eu disse foi um automatismo. Ela morreu e, ao fim de cinco dias, eu tinha que voltar a trabalhar porque era isso que a lei impunha. Foi um automatismo.

Deitando um olhar sobre o dia 4 de novembro de 2001, penso que, de facto, cinco dias não serviu para nada. Serviu para dar uma de mão na alma e no coração, mas não serviu para dar novas fundações e para reestruturar uma família que está destruturada ao fim de meses, e nalguns casos, anos de sofrimento e de dificuldades, de destruturação da família. Cinco dias não é nada.

Nalguns casos poderá ser, porque as pessoas podem querer voltar ao trabalho, porque é no trabalho que escondem as suas mágoas e ocupam a sua cabeça, mas, nalguns casos, e nós conhecemos na Acreditar famílias que estão separadas durante mais de um ano, cinco dias não é rigorosamente nada.