Covid-19. Mortalidade em Portugal abaixo do limiar do ECDC

A taxa de mortalidade por Covid-19 em Portugal ronda os 16 óbitos por um milhão de habitantes, afirmou nesta quarta-feira o perito da Direção-Geral da Saúde (DGS), Pedro Pinto Leite, no Parlamento.

“Os óbitos estão com uma tendência estável: atualmente, com uma taxa de mortalidade a 14 dias de 16 óbitos por um milhão de habitantes, abaixo também do limiar do ECDC [Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças], de 20 óbitos por milhão de habitantes”, afirmou o epidemiologista.

Pedro Pinto Leite foi esta manhã à Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença Covid-19 dar conta dos mais recentes números.

Os “internamentos estão com uma tendência decrescente e agora mais estável. Ainda assim, unidades de cuidados intensivos abaixo do limiar de 255 camas definido nas linhas vermelhas”, indicou.