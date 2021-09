Covid-19 em Gouveia. Vacinação vai ser transferida para Seia

Veja também:

A vacinação contra a covid-19, que foi na terça-feira suspensa em Gouveia na sequência de uma possível falha na cadeia de frio, vai ser transferida para Seia, anuncia a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

Numa curta nota de imprensa com o título "Vacinação em Gouveia vai ser transferida para Seia", a ULS diz que "está suspensa temporariamente a Vacinação em Gouveia devido a uma alegada falha na cadeia de frio".

"Está, entretanto, em curso um inquérito preliminar no âmbito da ARS [Administração Regional de Saúde] Centro para apurar o número de vacinas que foram administradas neste contacto. Todos os utentes vacinados nos dias 2, 3 e 4 de setembro vão ser contactados pelas entidades de saúde no sentido de monitorizar a eficácia das vacinas inoculadas. Dadas as características das vacinas contra a COVID-19, não é expectável que este incidente tenha efeito na saúde dos utentes", explica a ULS.

Na terça-feira, a "task-force" que coordena a vacinação, explicou que em Gouveia o programa tinha sido suspenso na sequência de uma possível falha na cadeira de frio.