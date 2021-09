Advogado de Luís Filipe Vieira demitiu-se do Conselho Superior do Ministério Público

Demitiram-se três membros do Conselho Superior do Ministério Público.

Segundo a RTP, um dos demissionários é o advogado de Luis Filipe Vieira na operação Cartão Vermelho, Magalhães e Silva.

Em causa as declarações do advogado de Vieira sobre a operação que levou à detenção do ex-presidente do Benfica.

Declarações que suscitaram críticas do Conselho do Superior do Ministério Público que lembra que os vogais estão sujeitos ao dever de reserva, não se podendo pronunciar sobre os processos, mesmo quando não são procuradores.

Ora, em protesto, os três vogais apresentaram a demissão: além de Magalhães e Silva, eleito pelo parlamento, saíram, também, os dois vogais nomeados pelo governo, Maria João Antunes e Arala Chaves.