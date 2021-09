Pediatra. “Usar as vacinas como quem usa um inseticida não é realista”

O que tem a dizer sobre a possibilidade de vacinar as crianças com menos de 12 anos?

Jorge Amil Dias reage, assim, às declarações do infeciologista Jaime Nina, que defende a vacinação de todas as crianças assim que possível e rapidamente para “controlar o vírus”.

O presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos considera prematuro falar em vacinação de crianças com menos de 12 anos. “Não é o momento para fazer essa discussão, muito menos na ausência de elementos sólidos de evidência”, diz à Renascença .





Mas faz algum sentido pensar em vacinar crianças?

Faz sentido fazer investigação, demonstrar segurança, demonstrar eficácia e demonstrar na população que é visada com um programa de vacinação. Devem ser estas as regras que devem presidir e foi na base dessas regras que argumentámos a questão de vacinação de adolescentes. E deve ser nessa base que as coisas devem ser decididas e não em esperanças românticas de que conseguimos eliminar o vírus porque vacinamos toda a gente no mundo.

Infelizmente, isso não parece ser viável e seguramente não é o momento para fazer essa discussão, muito menos na ausência de elementos sólidos de evidência, de demonstração, de trabalhos experimentais e depois em grupos populacionais muito selecionados.

Essa discussão, provavelmente, terá o seu momento em determinada altura, mas seguramente não é agora, porque não temos dados de eficácia, de segurança e de benefícios para a população.

Já há pelo menos duas vacinas a ser testadas em crianças. Já há resultados?

Os resultados, ainda que preliminares, que possam existir, têm de ser sempre submetidos ao escrutínio da revisão interpares. É sempre muito atrevido e pouco sensato divulgar resultados só porque acabaram de sair do computador ou da análise estatística.

É necessário que toda a interpretação e validação dos resultados seja feita e apreciada por outros cientistas independentes que analisem esses dados e, portanto, só nessa fase é que fará sentido discutir esses ditos resultados. Ainda não temos dados sólidos sobre isso.