Ensino superior. Alunos podem alterar candidatura até quinta-feira

É uma situação inédita que acontece porque o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior abriu mais 3.080 vagas no concurso para o ensino superior. Um aumento para responder ao número recorde de candidatos na primeira fase do concurso nacional de acesso.

Face à grande procura por um lugar no ensino superior - foram contabilizadas 63. 878 candidaturas - o ministério tutelado por Manuel Heitor respondeu com mais vagas - totalizam agora 56. 043. Este reforço abre portas a alterações na candidatura.

Uma medida que para o presidente da associação Juvenil Inspiring Future “não é negativa”, mas Eduardo Filho duvida que venha a ter “grande relevância”. Após ter questionado vários candidatos foram “poucos os que pretendem fazer as alterações” e diz acreditar estar relacionado “com a lógica que deve ser utilizada para a realização da candidatura, que não é pelo número de vagas disponíveis, mas pela preferência dos jovens e pelas suas ambições”.

Segundo presidente da Inspiring Future, “não é por haver mais 15 vagas num determinado curso, que os jovens vão alterar as suas preferências”.

Ainda assim, admite que “os alunos mais indecisos, que já no prazo normal alteraram a sua candidatura umas 10 vezes, tenham agora mais três dias para poderem voltar a fazer”.

Alterar para garantir entrada no curso preferido

João Pedro Trocado, de 17 anos, não quer perder a oportunidade de alterar a sua candidatura. Este estudante, de Portimão, terminou o ensino secundário na Escola Poeta António Aleixo com 18,7 valores de média.

Agora com mais dez vagas, João Pedro acredita que tem possibilidades de ficar no curso da sua preferência: engenharia informática e de computadores no Instituto Superior Técnico, da Universidade de Lisboa.

Este estudante diz que esta medida dá “alguma confiança e segurança” e decidiu, por isso, “fazer uma candidatura mais arriscada, colocando as opções por ordem de preferência”, sendo “esse o meu único fator decisor”.

João Pedro deixa cair a última opção onde tinha a certeza que entrava face à média do último aluno colocado. Agora, aposta tudo no IST: como primeira opção coloca o polo de Lisboa seguido do polo no Taguspark.

As instituições que beneficiaram mais do aumento de vagas são as Universidades do Porto, Lisboa, Algarve e Aveiro e ainda o Instituto Politécnico do Porto.

Os resultados do concurso nacional de acesso ao ensino superior vão ser conhecidos no dia 27 de setembro.