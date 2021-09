Covid-19. Surto em Porto Santo está controlado e regista apenas nove casos ativos

Veja também:

O surto de Covid-19 no Porto Santo, que registou um pico de 91 casos na segunda semana de agosto, está controlado, indicou esta terça-feira o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, referindo haver apenas nove infeções ativas na ilha.

“Neste momento, temos apenas nove casos ativos, mas tivemos um pico durante o mês de agosto com dez vezes mais, 91 casos ativos, e com mais de três centenas de pessoas em vigilância”, disse Pedro Ramos.

O governante falava aos jornalistas após uma reunião com o diretor do centro de saúde do Porto Santo e também delegado de saúde local, Rogério Correia, na cidade Vila Baleira.

Pedro Ramos indicou que, para além dos nove casos ativos, há cerca de três dezenas de pessoas que estão em vigilância.

“Isto significa que, de facto, a partir da segunda quinzena deste mês a situação retorna ao normal”, afirmou, adiantando que o centro de isolamento instalado no pavilhão multiusos vai agora ser desativado.