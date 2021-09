Covid-19: Mandato da "task force" para a testagem renovado por seis meses

Veja também:

O mandato da "task force" para operacionalização da testagem foi renovado por mais seis meses para assegurar o aumento da capacidade no âmbito do processo de desconfinamento, segundo um despacho publicado esta terça-feira em Diário da República.

"No contexto da atual situação epidemiológica, provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, e no âmbito do processo de desconfinamento atualmente em curso, com redução de medidas de distanciamento social, considera-se crucial continuar a assegurar o aumento da capacidade de testagem e cobertura, juntamente com o reforço do rastreio dos contactos em todo o país", refere o despacho, que produz efeitos desde 1 de setembro.

Neste sentido, e tendo em conta que o mandato da "task force" para a promoção do "Plano de Operacionalização da Estratégia de Testagem em Portugal" está prestes a terminar é fundamental" que o seu mandato possa ser renovado para poder "continuar a desenvolver a sua atividade", sublinha o despacho.