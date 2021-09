Suspeito de burla com seguros detido pelo SEF no aeroporto do Porto

Um homem de 82 anos, procurado pelas autoridades pela prática de crimes de simulação de crime e de burla relacionada com seguros, foi detido esta segunda-feira no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, revelou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

O cidadão português reside nos Estados Unidos da América e foi detido por, sobre ele, pender um mandado de detenção emitido pelas autoridades portuguesas, esclareceu o SEF.

Fonte daquele serviço disse à Lusa que “uma vez que o homem possui residência em Portugal, no concelho de Viana do Castelo”, após ter sido “notificado do teor da acusação que sobre si recai” ficou sujeito à medida de coação de “Termo de Identidade e Residência”.