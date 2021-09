Balanço DGS. Mais 12 mortos e 663 casos confirmados de Covid-19

Veja também:

Portugal conta mais 663 casos confirmados de Covid-19 e 12 óbitos associados à doença, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), nesta segunda-feira.

Foi na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) que ocorreu a maioria das mortes: seis. Segue o Norte (3), a região Centro (2) e o Algarve (1).

A faixa etária mais afetada foi a de 80 ou mais anos, com seis óbitos. Segue-se a faixa dos 70 aos 79 (três mortes) e a dos 60 aos 69 anos (duas). A faixa entre os 50 e os 59 regista nesta segunda-feira um óbito.

O maior aumento de infeções registou-se, por seu lado, no Norte: mais 254 do que no domingo (38% do total). A região LVT surge, neste parâmetro, em segundo lugar (com mais 185 – 28%) e o Algarve em terceiro (mais 97 – 15%). O Centro do país regista mais 55 casos (8%) e o Alentejo mais 42 (6%).

Nas regiões autónomas, a Madeira tem mais 25 doentes com Covid-19 e os Açores mais cinco.

Esta segunda-feira é o dia que regista o número mais baixo de novos casos desde 14 de junho, dia em que foram registadas mais 625 infeções. Com mais 1.109 pessoas dadas como recuperadas, o número de casos ativos no país baixou em 458, para um total de 41.965. Há ainda menos 772 pessoas sob vigilância.



Contudo, o número de pessoas internadas subiu, quer em enfermaria (mais 17, para 682) quer nos cuidados intensivos (mais duas, para 140).