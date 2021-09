Adiada leitura do acórdão do caso das mortes nos Comandos

Estava prevista para esta segunda-feira, mas foi adiada a leitura do acórdão do caso das mortes nos Comandos devido a uma alteração não substancial dos factos.

Esta alteração não substancial dos factos não pôde ser comunicada durante a sessão de hoje devido a um problema técnico no sistema de gravação do tribunal.



A notícia foi confirmada aos jornalistas por Ricardo Sá Fernandes, advogado das famílias das duas vítimas do caso ocorrido em 2016.

"Entre esta comunicação e a leitura do acórdão final poderão ainda ter lugar diligências de prova, se os arguidos entenderem que as devem requerer e se o tribunal as definir", declarou o advogado.

As alterações dos factos ainda não foram conhecidas devido a um "problema técnico", explica Ricardo Sá Fernandes, que desdramatiza a situação.