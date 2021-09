Covid-19. Mais 13 óbitos e 1.190 infetados

Veja também:

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 13 óbitos e 1.190 infetados devido à Covid-19, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde.

As 1.190 novas infeções foram, na sua maioria, diagnosticadas na região Norte (460) e na região de Lisboa e vale do Tejo (367).

A faixa etária com maior aumento de casos é a de 20-29 anos: 252 das novas infeções.

Uma das mortes registou-se na faixa etária 40-49, outra na faixa 60-69 e uma terceira na 70-79. Dez mortes foram registadas no grupo dos acima de 80 anos.



Nos hospitais, estão internadas 665 pessoas, mais uma do que no sábado. Deste, 138 doentes estão em unidades de cuidados intensivos, menos uma do que ontem.