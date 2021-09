Homem de 45 anos morre em acidente rodoviário no concelho de Alcobaça

Um homem de 45 anos morreu este sábado num acidente rodoviário na Estrada Nacional 242 em Pataias, concelho de Alcobaça, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

Segundo a mesma fonte, o acidente, uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro de mercadorias, ocorreu pelas 17:00, tendo provocado a morte do condutor do motociclo.

No local, estiveram 17 operacionais e oito veículos, dos Bombeiros Voluntários de Pataias, Instituto Nacional de Emergência Médica e Guarda Nacional Republicana, acrescentou o CDOS.

A GNR está a investigar as causas do acidente através do seu Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação.