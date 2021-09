Covid-19. Mais 13 óbitos e 1.713 infetados

Veja também:

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 13 óbitos e 1.713 infetados devido à Covid-19, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde.

O maior número de novos casos (371) deu-se na faixa etária dos 20-29.

Dos 13 óbitos, seis ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Algarve, dois na zona Centro e um no Norte do país. Quanto às idades, 10 tinham mais de oitenta anos, um estava na faixa dos 70-79 e dois na faixa dos 60-69.