R, incidência e casos ativos descem em dia com seis mortos e 1.822 casos Covid

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais seis mortos e 1.882 infetados com Covid-19. Os dados são avançados pelo boletim diário da Direção-Geral da Saúde. O documento aponta ainda para uma redução do R, da incidência, do número de internados e de casos ativos.

Há neste momento 681 pessoas internadas com Covid-19, menos 14 do que ontem, das quais 136 em cuidados intensivos (menos quatro). Quanto a casos ativos, são agora 43.309, menos 648 do que ontem.

O valor do R desceu para 0,96 a nível nacional e para 0,97 no continente e a incidência desceu para 295,5 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e 302,6 no continente.