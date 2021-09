Mapa Covid-19. Portugal tem seis concelhos em risco extremamente elevado

Portugal tem agora seis concelhos em risco extremamente elevado de Covid-19, menos um do que na semana passada, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Marvão lidera a lista pela segunda semana consecutiva. Passa de 1.838 para 2.246 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes em termos de uma incidência cumulativa a 14 dias.

Os outros concelhos com risco extremamente elevado, que têm mais de 960 casos por 100 mil habitantes, são Albufeira (1.128), Fronteira (1.432), Lagos (1.163), , Montalegre (1.002) e Ribeira de Pena (1.436).

Com risco muito elevado há agora um total de 27 concelhos, que têm entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Os municípios neste lote são: Arouca (611), Amares (757), Barcelos (513), Beja (747), Belmonte (486), Boticas (812), Braga (528), Campo Maior (590), Carregal do Sal (483), Castro Verde (566), Covilhã (571), Esposende (506), Fafe (566), Faro (559), Lagoa (536), Leiria (494), Loulé (627), Moura (728), Mourão (699), Pombal (525), Portimão (862), Póvoa de Lanhoso (517), Sabrosa (714), Sousel (624), Vila do Bispo (719), Vila Pouca de Aguiar (742) e Vila Verde (765).

O concelho de Lisboa tem no boletim desta semana 377 casos por 100 mil habitantes e o Porto 323.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais seis mortos e 1.882 infetados com Covid-19. Os dados são avançados pelo boletim diário da Direção-Geral da Saúde. O documento aponta ainda para uma redução do R, da incidência, do número de internados e de casos ativos.

Há neste momento 681 pessoas internadas com Covid-19, menos 14 do que ontem, das quais 136 em cuidados intensivos (menos quatro). Quanto a casos ativos, são agora 43.309, menos 648 do que ontem.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 1.044.144 casos da doença, das quais 17.772 acabaram por morrer e 983.063 conseguiram recuperar.