Empresário Armando Silva morre três dias após fecho da sua fábrica

O empresário do calçado Armando Silva morreu na quinta-feira à noite, apenas três dias depois da fábrica Armando Silva, que produzia calçado de alta gama em São João da Madeira, ter fechado as portas e dispensado 62 trabalhadores.

Num texto publicado no Facebook, a associação portuguesa do calçado APICAPPS homenageou o antigo empresário, afirmando que "Armando Silva dedicou toda a vida ao setor do calçado, trabalhou até aos 94 anos e, depois disso, visitava quase todos os dias a fábrica".