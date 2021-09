Covid-19. ​Risco de morte "é 3 a 7 vezes menor em pessoas com vacinação completa"

Veja também:

O risco de morte por Covid-19 é “três a sete vezes menor” nas pessoas com vacinação completa do que nas pessoas não vacinadas, indica o relatório das linhas vermelhas do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), divulgado esta sexta-feira.



O documento explica que informação sobre o risco de morte, que é medido através da letalidade por estado vacinal, é referente a julho, mês com os dados consolidados mais recentes.

O INSA adianta que, no mês de agosto, morreram 96 pessoas com Covid-19 que tinham a vacinação completa contra a doença (50%). Foram registados 63 óbitos (40%) em pessoas não vacinadas e 18 óbitos (10%) em pessoas com vacinação incompleta.

“A população mais vulnerável encontra-se quase totalmente vacinada, pelo que é esperado que a proporção de casos com esquema vacinal completo no total de óbitos aumente”, sublinha o relatório das linhas vermelhas.

Internamento de vacinados foi de 0,4%

O Instituto Ricardo Jorge refere que, desde o início do processo de vacinação, foram identificados 29.373 casos de infeção por SARS-CoV-2 entre as mais de 6,8 milhões de pessoas com vacinação completa há mais de 14 dias, o equivalente a 0,4% deste universo.

Entre estas pessoas infetadas, 303 (1%) foram internadas com diagnóstico principal de Covid-19 e 100 foram internadas com diagnóstico secundário da doença.