Covid-19: Portugal "muito perto" de ter 75% da população totalmente vacinada

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, disse hoje que Portugal "está muito perto" de atingir os 75% de população totalmente vacinada, sendo que perto de 85% já tem a primeira dose.

"Estamos a atingir percentagens cada vez mais altas naturalmente e, de alguma forma, estaremos razoavelmente perto de atingir os 85% de população vacinada com a primeira dose, sendo que estaremos nas duas doses muito perto dos 75%", disse o governante durante uma visita ao centro de vacinação de Paredes, no distrito do Porto.

Por esse motivo, Diogo Serras Lopes considerou que o país está "mesmo por dias ou no máximo por semanas" de atingir o segundo objetivo proposto, depois do primeiro ter sido alcançado "há algum tempo".

O processo de vacinação e as metas que foram sendo estipuladas, embora tenham sofrido um ou dois atrasos com a demora da entrega de vacinas, foram "claramente cumpridas", sublinhou, elogiando o "trabalho absolutamente excecional" do Serviço Nacional de Saúde (SNS).