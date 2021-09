Bosch termina "lay-off" após "ligeira melhoria" em alguns fornecedores

A Bosch Car Multimedia Portugal, em Braga, vai terminar com o "lay-off", na segunda-feira, após ter registado uma "ligeira melhoria" em alguns fornecedores críticos, mas não exclui a possibilidade de voltar a recorrer a este mecanismo.

"Atualmente a Bosch tem verificado uma ligeira melhoria em alguns dos seus fornecedores mais críticos e, apesar de ainda estar a receber volumes abaixo das suas necessidades, decidiu terminar o "lay-off" do Código do Trabalho com efetividade a 06 de setembro de 2021", indicou a empresa, numa nota enviada à agência Lusa, esclarecendo que os trabalhadores já foram informados.

A 10 de maio, a Bosch em Braga avançou para o "lay-off" face à escassez de semicondutores, garantindo a retribuição de "85% do rendimento ilíquido mensal" aos 2.300 trabalhadores abrangidos.

Segundo a informação disponibilizada à Lusa, a empresa não excluí a possibilidade de voltar a recorrer a este mecanismo caso a entrega de componentes elétricos volte a agravar-se.

"A administração da Bosch Car Multimedia Portugal reafirma que os projetos já conquistados junto das principais marcas automóvel a nível mundial asseguram a sua sustentabilidade futura", vincou.