Associações consideram subida do subsídio de risco para 100 euros um "insulto aos polícias"

“Logicamente que não podemos ficar satisfeitos e vamos continuar a pugnar para que esse valor ainda seja aumentado em sede de discussão do Orçamento do Estado [para 2022]. Por isso é que temos tido reuniões com os vários grupos parlamentares”, adiantou César Nogueira.

"Iremos continuar a fazer pressão junto dos grupos parlamentares para que, em sede do Orçamento do Estado, possam ajudar nesta luta", adiantou o presidente da ASPP/PSP, acrescentando que serão discutidas formas adicionais de luta, sem precisar.

A proposta desta associação sindical, em conjunto com a Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) era a do pagamento faseado do subsídio de risco até 2024. Em janeiro de 2022 seria pago 200 euros, em 2023 aumentava para 300 euros, fixando-se em 2024 nos 430 euros.

Além dos contactos com as bancadas parlamentares, a APG/GNR pretende manter as ações de protesto, a primeira das quais a realizar em breve junto à residência oficial do primeiro-ministro, avançou.

Já as restantes estruturas, que estão juntas numa plataforma e composta por 10 sindicatos da Polícia de Segurança Pública e três associações socioprofissionais da Guarda Nacional Republicana, exigem um subsídio de risco no valor de 430,39 euros, idêntico ao que é atribuído a outras polícias, como inspetores da Polícia Judiciária e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

O subsídio de risco é uma das principais e mais antiga reivindicação dos polícias e a atribuição deste suplemento está prevista no Orçamento do Estado deste ano, numa decisão dos partidos da oposição e não do Governo.