​ADSE disposta a mudar as mudanças. Médicos e hospitais privados aplaudem abertura

Dois dias depois da entrada em vigor da nova tabela de preços, a ADSE admite fazer mudanças. A hipótese foi admitida pela presidente do subsistema de saúde dos funcionários públicos, em declarações ao jornal “Eco”.



A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada aplaude a abertura, diz o seu presidente Óscar Gaspar. “Este reconhecimento que a nova tabela tem problemas é muito positivo da parte da ADSE”, acrescentando que os “problemas da nova tabela não têm a ver com os prestadores privados, têm a ver com os beneficiários, pois têm menos coberturas do que as que tinham antes de 1 de setembro”.

Nestas declarações à Renascença, Óscar Gaspar lembra que a existência de 10 mil desassociações, como confirmou a presidente da ADSE, significa “que há 10 mil atos e profissionais de saúde que deixaram de estar no regime convencionado”. “Isso um problema que eu acho que deve ser resolvido quanto antes”, apela.

A nova tabela de valores da ADSE entrou em vigor no dia 1 de setembro e tem causado várias reações adversas.