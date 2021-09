Raríssimas. "As contas tinham reservas", diz técnica oficial de contas

Foi a segunda testemunha a ser ouvida no julgamento que arrancou esta quinta-feira no Tribunal do Trabalho de Loures e onde a ex-presidente da Raríssimas exige 147 mil euros à Associação por considerar ilegal o despedimento a que foi sujeita há quatro anos.

Paula Brito Costa foi afastada no final de 2017, depois de denuncias públicas e de uma investigação que lhe apontam má gestão e maus tratos a funcionários da IPSS.

Sónia Custódio relatou em tribunal que os contactos para a realizam de auditorias às contas não eram feitos com Paula Brito Costa, mas sim com Jorge Nunes o responsável financeiro da Raríssimas.

"As contas tinham reservas", explicou a testemunha confrontada com o relatório da auditoria realizada em 2016, a ultima feita pela empresa PKF.