Póvoa de Lanhoso. Explosão em lar faz três feridos

Um incêndio seguido de explosão no exterior do lar de São José, na Póvoa de Lanhoso, fez três feridos, um deles em estado grave.

As vítimas são funcionários de uma empresa externa de limpezas.

À Renascença, o Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga (CDOS) confirmou que os três feridos foram encaminhados para o Hospital de Braga.

O incidente aconteceu no exterior do edifício do lar pertencente à Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso.

Ao que tudo indica, estariam a utilizar pulverizadores de lixívia quando, em circunstâncias por apurar, se deu o incêndio e explosão.

O alerta foi dado cerca das 9h00.

O lar pertence à Santa Casa da Misericórdia daquele concelho do distrito de Braga, na freguesia de Nossa Senhora do Amparo.

No local estão elementos dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso e a GNR, num total de 22 operacionais e oito viaturas, de acordo com a agência Lusa.