Morreu Acácio Catarino, presidente da Cáritas durante 17 anos

Acácio Catarino, antigo presidente da Cáritas Portuguesa, morreu aos 86 anos, vítima de doença prolongada.



Com um percurso na política e no setor social, Acácio Catarino liderou a Cáritas ao longo de 17 anos, entre 1982 e 1999.



Uma das primeiras reações foi a do presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e da mobilidade Humana, D. José Traquina.

O também bispo de Santarém afirma que a Igreja Católica em Portugal expressa a "profunda gratidão" pelo trabalho realizado por Acácio Catarino e pela memória que deixa de compromisso social que colocou o "interesse pelo bem de todos" em primeiro lugar.

D. José Traquina diz que "faleceu um homem bom, que nos deixa um grande testemunho da sua dedicação à causa do bem comum, da justiça social".

Em seu entender, a sua dedicação na Cáritas Portuguesa "foi uma das demostrações do seu empenho inteiramente entregue ao bem comum da sociedade, no desenvolvimento dos vários projetos".

Cáritas Portuguesa reage com “tristeza” ao falecimento de Acácio Catarino.

“Foi um dos grandes especialistas portugueses na área da política social e do voluntariado. Deixa um contributo para o pensamento social português, vincado nas diferentes responsabilidades que foi assumindo ao longo da sua vida”, refere a organização da Igreja Católica, em comunicado.

A Cáritas recorda que Acácio Catarino desempenhou funções em diferentes quadrantes, da política ao setor social.

“Assumiu diferentes cargos políticos onde se destacaram o papel de consultor da Casa Civil do Presidente da República e presidente da Comissão Executiva do Instituto do Emprego e Formação Profissional. Destaque ainda para o papel fundamental que desempenhou no Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado.”

Para a Igreja Católica “deixa também um testemunho de grande humanismo tendo sido uma voz de rigor e defesa determinada dos direitos humanos”, sublinha a nota de condolências.

“Por tudo isto, neste dia, que não deixa ser de pesar, não poderemos deixar de dar Graças por tudo o que a vida de Acácio Catarino representou para a sua família e amigos, mas também para todas as organizações a quem serviu e aqueles que delas beneficiaram”, conclui a Cáritas.

Acácio Catarino foi consultor da Casa Civil do Presidente da República entre 2001 e 2006 e presidente da direção da Cáritas Portuguesa durante 17 anos.



Com licenciado em Sociologia, foi docente de Serviço Social e Desenvolvimento Local, na Universidade Católica Portuguesa, de Administração Social, no ex-Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa e na área do emprego e dos recursos humanos, no ISCTE.

Desempenhou vários cargos de direção na área do emprego e formação profissional nas décadas de 80, 90 e nos inícios do século XXI e foi membro, com diferentes cargos, dos primeiros governos democráticos, em meados da década de 70, no setor social.

Membro da Comissão Nacional Justiça e Paz, de organismos das IPSS e das Misericórdias, Acácio Catarino foi presidente do Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, presidente da Comissão Coordenadora Nacional das Semanas Sociais e presidente da mesa da assembleia-geral da Fundação João XXXIII (Ribamar, concelho da Lourinhã), entre várias instituições sem fins lucrativos e grupos de trabalho de âmbito social e cooperativo.