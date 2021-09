Erro informático faz disparar casos diários de Covid em dia com mais nove mortos

Veja também:

Há mais nove mortos e 2.830 infetados com Covid-19, nas útimas 24 horas, em Portugal, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira. O número de casos diários disparou devido a um "constrangimento informático" que ontem impossibilitou a contagem de 848 casos, lê-se no habitual relatório do Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório indica ainda um aumento de internados quer em enfermaria geral, quer em cuidados intensivos. Neste momento, há 695 pessoas internadas com Covid (mais 14 do que ontem), das quais 140 em cuidados intensivos (mais nove).

A região Norte volta a liderar o número de casos diários com 1.075, já Lisboa e Vale do Tejo regista 854 casos. A terceira região mais afetada foi o Centro com 472 casos, seguida do Algarve com 270 casos e o Alentejo com 119. Nas regiões autónomas, a Madeira conta com mais 30 casos e os Açores mais 10.

A faixa entre os 20 e os 29 anos volta a ser a que conta maior número de novos casos, com 616 infeções. No que toca a vítimas mortais, quatro tinham mais de 80 anos, três tinham entre 70 e 79 anos e duas entre os 60 e o 69 anos.

O número de casos ativos também subiu, mas sem ultrapassar a barreira dos 44 mil casos (43.957).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.042.322 casos da doença, dos quais 17.766 acabaram por morrer e 980.599 conseguiram recuperar.